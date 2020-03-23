Председатель региональной общественной палаты досрочно сложила полномочия

Председатель региональной общественной палаты досрочно сложила полномочия
Ольга Аринцева. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева досрочно сложила полномочия. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

20 марта состоялись выборы представителя региональной общественной палаты в Общественную палату Российской Федерации.

«В ходе тайного альтернативного голосования из двух кандидатов, выдвинутых Советом Общественной палаты Калининградской области, выбрана Ольга Аринцева, которой пришлось тут же, в ходе заседания, сложить полномочия председателя Общественной палаты Калининградской области, так как совмещение этих двух функций не допускается федеральным законодательством», — говорится в релизе.

В ведомстве уточняют, что исполнять обязанности председателя до новых выборов будет Игорь Селиванов, выбранный из двух действующих замов с заметным перевесом.

«О назначении даты выборов нового председателя говорить сложно в связи с ограничительными мерами на деловые и иные публичные мероприятия из-за коронавиуса», — отмечают в ОП.

В соответствии с требованиями федерального законодательства общественные палаты субъектов РФ должны в 30-дневный срок со дня инициирования президентом Российской Федерации процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ избрать в новый состав по одному представителю.

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал процедуру формирования 25 февраля 2020 года. После того, как в состав Общественной палаты России будут включены представители общероссийских общественных объединений и НКО, она будет сформирована. Первое заседание нового состава должно состояться не позднее 1 июля 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter