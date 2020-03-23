Председатель региональной общественной палаты досрочно сложила полномочия

Председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева досрочно сложила полномочия. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.



20 марта состоялись выборы представителя региональной общественной палаты в Общественную палату Российской Федерации.

«В ходе тайного альтернативного голосования из двух кандидатов, выдвинутых Советом Общественной палаты Калининградской области, выбрана Ольга Аринцева, которой пришлось тут же, в ходе заседания, сложить полномочия председателя Общественной палаты Калининградской области, так как совмещение этих двух функций не допускается федеральным законодательством», — говорится в релизе.

В ведомстве уточняют, что исполнять обязанности председателя до новых выборов будет Игорь Селиванов, выбранный из двух действующих замов с заметным перевесом.

«О назначении даты выборов нового председателя говорить сложно в связи с ограничительными мерами на деловые и иные публичные мероприятия из-за коронавиуса», — отмечают в ОП.

В соответствии с требованиями федерального законодательства общественные палаты субъектов РФ должны в 30-дневный срок со дня инициирования президентом Российской Федерации процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ избрать в новый состав по одному представителю.

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал процедуру формирования 25 февраля 2020 года. После того, как в состав Общественной палаты России будут включены представители общероссийских общественных объединений и НКО, она будет сформирована. Первое заседание нового состава должно состояться не позднее 1 июля 2020 года.