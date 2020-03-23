Елаев: представителя региона в Общественной палате РФ выбрали нелегитимно

Процедуры отбора кандидатов и голосование, по результатам которых Ольга Аринцева была выбрана представителем региональных общественников в Общественной палате Российской Федерации прошли с нарушениями. Такое мнение «Новому Калининграду» озвучил член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев.



По официальным данным, 20 марта состоялось заседание Общественной палаты Калининградской области, на котором личного присутствовали 23 человека. Так как собралось более половины от общего числа членов ПО (39 человек), то кворум состоялся. На роль представителя рассматривалось две кандидатуры — председатель региональной ОП Ольга Аринцева и член этого же консультативно-совещательного органа Максим Кузнецов.

В тайном голосовании приняли участие 27 бюллетеней, включая пять в опечатанных конвертах (от досрочно проголосовавших членов ОП, которые не смогли лично присутствовать). Еще один бюллетень был признан недействительным.

За Ольгу Аринцеву было отдано 24 голоса, а за кандидатуру Максима Кузнецова проголосовали трое. Однако, по мнению Алексей Елаева, результаты могли быть совсем иные, если бы все процедуры до и во время голосования проводились иначе.

«Были нарушены сроки выдвижения кандидатов. Не было дано соответствующего объявления о возможности выдвижения кандидатов. То есть просто за день до заседания палаты прислали анкеты только на двух кандидатов. Если бы все было сделано заранее, то было бы больше возможности у кандидатов вести свою агитацию, — все-таки человек должен представлять наш регион где-то там в Москве», — говорит Елаев.

По словам Елаева, Максиму Кузнецову «не дали возможности» выступить перед коллегами — из-за болезни он не смог лично присутствовать на заседании, а в переносе мероприятия ему было отказано.

«Кузнецов был единственный из двух кандидатов, который представил хоть какую-то программу. Но во время заседания отдельные члены Палаты, в своих выступлениях пытались опорочить его — вплоть до того, что говорили, мол, он занимается КВН (Максим Кузнецов является директором международной лиги КВН „Запад России“ 0 прим. „Нового Калининграда“), а это значит, что он будет таким же деятелем, как на Украине президент Зеленский», — пояснил Елаев.

Также Елаев уверяет, что членов региональной Общественной палаты заранее не уведомили о том, что придется «прекращать» полномочия действующего председателя: «Это все стало для них сюрпризом. Если бы было все перенесено, то сначала бы люди потребовали отчет от Аринцевой о проделанной работе, а так она просто втихаря сложила полномочия и все».

Помимо прочего, по заверениям Елаева, несмотря на присутствие на заседании только 21 члена ОП, «была попытка» сразу же избрать голосованием нового председателя палаты, но присутствующие отказались.

«Происходившее не красит региональную Общественную палату.Недостаток времени, проведенная досрочка при тайном голосовании, минимальный кворум — все было сделано таким образом, чтобы в Общественную палату РФ избрать одного кандидата. Все это дает основания полагать, что процедура была недостаточно легитимной. Формально может быть она подпадает под какие-то требования о законности, но фактически это была такая не очень красивая процедура. Даже члены палаты уже не ходят на заседания — это уже свидетельствует об отсутствии ее авторитета», — подытожил Елаев.

«Нарушений не было», — сообщила «Новому Калининграду» экс-редседатель региональной ОП Ольга Аринцева. По ее словам, президент инициировал процедуру формирования Общественной палаты РФ 25 февраля 2020 года и завершиться она должна после того, как в состав будут включены представители общероссийских общественных объединений и НКО. В соответствии с требованиями федерального законодательства общественные палаты субъектов РФ должны в 30-дневный срок со дня инициирования президентом Российской Федерации процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ избрать в новый состав по одному представителю.

Аринцева утверждает, что всем членам палаты было заранее известно о предстоящем голосовании, поскольку кандидатуры сначала рассматривал совет, и только потом уже из выносили на общее голосование. «Вся документация рассылалась. Более того, ко всем людям, которые сказали, что не смогут лично присутствовать специально выезжали с конвертами и бюллетенями. <...> Все желающие проголосовали. Более того, как только была разослана информация о том, что начались выборы в Палату РФ, на второй или третий день пришло заявление от Максима Кузнецова и мы все порадовались, что у нас есть первый кандидат».

По словам Аринцевой, официальной просьбы о переносе процедуры голосования от Кузнева не поступало. К тому же, была большая вероятность не уложиться в сроки по определению представителя региона в ОП РФ, установленные регламентом. «Я не знаю, какие там санкции за нарушения, но то, что от нас в Палате не было бы никого — это 100%», — отметила Аринцева.

Я попыталась внести в повестку вопрос о рассмотрении кандидатуры на должность председателя сразу. Это было связано с тем, что неизвестно, когда мы теперь соберемся в очной форме, но коллеги практически все отклон ли мое предложение. Если бы я этого не сделала, то был бы риск, что мне бы потом сказали «А почему в последний день, когда мы собирались очно, вы такое предложение не внесли? А теперь у нас нет председателя. На самом деле правильно сделали, что отклонили — я бы тоже отклонила. Но я должна была внести это предложение», — говорит Аринцева.