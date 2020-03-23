Россияне считают профессию врача самой престижной

Россияне считают профессию врача самой престижной
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россияне считают профессию врача самой престижной и предпочтительной для своих детей. Такие данные, полученные в ходе опроса, опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Профессию врача назвали социально значимой и общественно полезной, выделив представителей этой специальности, 49% опрошенных. Врачи возглавили рейтинг престижных профессий с 26% голосов в октябре 2018 года. Кроме того, россияне назвали профессию врача самой предпочтительную для своих детей (4,2 балла из 5 максимальных).

В случае болезни почти половина респондентов (44%) обращаются к врачам и выполняют их рекомендации.

Высок уровень доверия к врачам в России. Почти две трети россиян (61%) убеждены, что медицинские службы способны защитить население от распространения коронавируса.

Данные проведенных исследований были получены в рамках всероссийских опросов «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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