В Советске прокуратура уличила чиновников в сокрытии информации о доходах

В Советске прокуратура уличила чиновников в сокрытии информации о доходах
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске прокуратура города уличила некоторых местных чиновников в сокрытии информации о своих доходах и имуществе. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в ведомстве.

16 марта 2020 года прокурор города внес главе администрации Советского городского округа представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции. Проверка показала, что ряд муниципальных служащих администрации городского округа в 2019 году представили в своих декларациях неполные сведения.

«Так, установлены факты не указания в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера доходов, счетов в банках, наименования и реквизитов документов, являющихся основанием для возникновения права собственности на объекты недвижимости», — говорится в сообщении.

Прокурор города поставил вопрос о дисциплинарной ответственности виновных сотрудников горадминистрации.

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