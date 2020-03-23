Калининградский ритейл: в Россию запретили ввозить самую дешевую курицу

В калининградские супермаркеты перестала поступать самая дешевая курица, которая продавалась по 119 руб. за кг. Причиной является запрет на ввоз в Россию продукции белорусской птицефабрики «Дружба», введенный Россельхознадзором на минувшей неделе. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замглавы калининградской торговой сети «Спар» Алексей Елаев.



«Сейчас у нас почему-то запрет на ту птицефабрику из Белоруссии, где мы брали самую дешевую курицу, которая была в рознице по 119 рублей. Мы ее практически без наценки продавали, добавляя только расходы по перевозке», — отметил Елаев.

По словам представителя торговой сети, это был самый массовый товар в дешевом ценовом сегменте.

Курица калининградского производства в закупе получается значительно дороже белорусской, отметили в «Спаре». Поэтому ожидается рост цен в среднем по этому продукту.