До 7 лет лишения свободы: полиция предупреждает об ответственности за фейки о коронавирусе

МВД России подготовило видеоролик, в котором говорится о пранкерах, снимающих фейковые сюжеты о коронавирусе. Ролик опубликован в официальном канале УМВД России по Калининградской области в You Tube, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в его пресс-службе..



В частности, в материале рассказывается о пранкерах из Челябинска и Тюмени, снявших видео в лесу: по сюжету, двое мужчин в защитных костюмах и масках стреляют в убегающего человека и уносят «тело». Авторы оригинальной «идеи» были оштрафованы, в случае с их несовершеннолетними тюменскими последователями отвечать пришлось родителям. Еще один видеоролик был снят в метро: пранкер изобразил больного коронавирусом, упавшего в проходе и корчившегося от «судорог». Двух авторов привлекли к уголовной ответственности, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, в видеоматериале МВД рассказывается о сетевых троллях, утверждающих, что власти скрывают масштабы проблемы. «Напоминаем, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, — заявили в пресс-службе калининградской полиции. — Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ „Хулиганство“, что влечет уголовную ответственность».

В УМВД призывают ориентироваться на официальные источники информации.



