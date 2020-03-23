В калининградском парке Победы собираются уложить плитку в цветах георгиевской ленты

В калининградском парке Победы собираются уложить плитку в цветах георгиевской ленты
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде в парке победы планируют отремонтировать пешеходный мост и уложить на нем тротуарную плитку в цветах георгиевской ленты. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Как отмечается в документации, «композиционный приём оформления плиточного покрытия моста основан на идее воссоздания „Георгиевской ленты“, что объясняет наличие двух цветов: жёлтый и чёрный».

На ремонт моста выделено 2,4 млн руб. Подрядчика планируется выбрать 30 марта, а завершить ремонт моста — до 30 апреля.

Основание и источник финансирования — федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»,

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