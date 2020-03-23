«По людям кучкуемся»: калининградец и его 12-летний сын застряли в Берлине

Калининградец Александр и его 12-летний сын Павел не могут вернуться домой из Германии из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничений. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 23 марта, сообщил Александр.

Мужчина с 12-летним сыном и собакой отправились во Франкфурт-на-Майне еще до введения ограничений, не предполагая, что ситуация обострится и дело дойдет до полного закрытия границ.

«Уехали через Литву, чтоб не торчать долго на границе. Пробыли во Франкфурте пару дней. Я следил за информацией о том, что творится вокруг, и утром в прошлый вторник мы поехали в сторону границы. Решили попробовать пройти через Чехию, но Чехия оказалась закрыта. Двинули к Польше. Отстояли 4 часа на переходе в Колбасково, и нас развернули в самый последний момент, уже после того, как мы прошли контроль. Никакие уговоры не помогли. Нас под конвоем полиции отправили в Германию», — рассказал Александр.

Через какое-то время отцу и сыну удалось добраться до Берлина — почти без денег, без еды и с 20 литрами бензина в баке. «Нас вызвонили незнакомые ребята, молодая пара, живут здесь, и пригласили к себе. У девушки аллергия на собак, но они все равно позволили нам прожить у них сутки. Затем нас приютила другая женщина, там мы провели две ночи, и нас пригласил к себе еще один русский мужчина. Сейчас мы на востоке Берлина, машина начала капризничать, плохо заводится. Билетов на паром нет. Да и Литва, насколько я знаю, сегодня коридор закроет», — рассказал Александр.

Улететь на самолете отец с сыном не могут — их собаку невозможно сдать в багаж из-за особенного строения дыхательных путей, а в салон ее брать авиакомпании отказываются. «Понимаю, что мы застряли надолго. На 200 евро можно месяц питаться, а вот с проживанием большой вопрос. По людям кучкуемся, пока нас приютила очередная русская семья, они вроде не против и собаки. Но надолго ли — не знаю. Есть на примете комната, 400 евро в месяц, считается недорого для Берлина. Но нет 400 евро, а ещё покормить сына и собаку надо, — рассказал Александр. — В посольстве нам сказали бросать машину, сдавать собаку в приют, покупать билеты на самолёт и лететь. Но для нас это не вариант».