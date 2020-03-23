В детской областной больнице отремонтировали приемный покой (фото)

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В детской областной больнице (ДОБ) отремонтировали приемный покой. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт шел месяц и выполнялся за счет собственных средств больницы и вложений частных инвесторов. Стоимость работ, детской игровой зоны и новой мебели составила около 700 тыс. рублей.

В приемном покое полностью отремонтировали пол, потолок и стены, установили большой телевизор, на котором крутятся мультики для детей и полезная информация для родителей. Также в помещении появились новые диваны и система видеонаблюдения.

В дальнейшем в боксах приемного покоя, где врачи осматривают детей при поступлении, планируется планируется установить новую медицинскую мебель. Помимо этого, получено положительное заключение экспертизы на проект реконструкции отделения неврологии, идет подготовка к проведению торгов по выбору подрядчика.

Фото пресс-службы областного правительства

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