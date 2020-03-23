С проезжей части Северного обхода начинают убирать торчащий там столб

На строящемся участке Северного обхода начинаются работы по переносу ЛЭП, планируется кратковременное перекрытие движения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во вторник, 24 марта, с 10.00 до 17.00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут на участке дороги от выезда с Гурьевска до въезда на Северный обход.

В пятницу, 27 марта, с 10:00 до 17:00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут участка в районе съезда на разворот под путепроводом с железной дорогой в сторону Гурьевска.

О перекрытии участка Северного обхода для полного демонтажа стоящей в разделительной полосе опоры и проводов будет сообщено позднее.

Напомним, что после открытия технического движения по новому участку Северного обхода между развязкой с ул. Невского и бывшим гурьевским кольцом на проезжей части осталась опора ЛЭП. Этот участок дороги был долгое время огорожен.