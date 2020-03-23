Росстат назвал самые подорожавшие за год услуги в Калининградской области

За минувший год (к началу марта) самой подорожавшей услугой в Калининградской области стали музеи и выставки. Билеты на них выросли в цене на 27%. Почти на 14% подорожали авиабилеты и на 10% билеты в кинотеатры. Такие данные приводит Калининградстат.
До обрушения курса рубля успели немного подешеветь туристические поездки и услуги такси.
Аренда квартиры за минувший год успела подорожать на 7,3%.
|Наименование услуги
|февраль 2020, руб.
|февраль 2020 к февралю 2019, %
|Музеи и выставки, билет
|199,13
|127,42
|Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути
|5263,9
|113,55
|Кинотеатры, билет
|307,84
|110,02
|Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц
|19626,4
|107,28
|Проживание в гостинице, сутки с человека
|1518,32
|106,99
|Услуги организатора проведения торжеств, услуга
|18684,12
|106,79
|Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути
|122,17
|106,51
|Театры, билет
|697,64
|106,49
|Мойка легкового автомобиля, услуга
|354,47
|105,96
|Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути
|245,63
|105,74
|Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути
|167,67
|105,68
|Ремонт холодильников всех марок, один вид работы
|3262,66
|104,84
|Установка пластиковых окон, м2
|8134,01
|104,78
|Проезд в городском автобусе,поездка
|23,8
|104,57
|Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути
|308,23
|104,25
|Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга
|380,32
|104,24
|Стрижка модельная в женском зале, стрижка
|665,83
|104,15
|Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц
|12844,58
|103,97
|Поездка на отдых в Таиланд, поездка
|51527,58
|103,51
|Постановка набоек, пара
|335,17
|102,74
|Стрижка модельная в мужском зале, стрижка
|477,35
|102,47
|Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути
|336,91
|102,16
|Проезд в пригородном поезде, поездка
|55,25
|102,05
|Услуги по снабжению электроэнергией
|376,15
|101,99
|Водоснабжение горячее, м3
|163,82
|101,85
|Водоотведение, м3
|23,63
|101,74
|Водоснабжение холодное, м3
|22,92
|101,37
|Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы
|751,57
|101,34
|Дом отдыха, пансионат, день
|1454,96
|101,26
|Маникюр,услуга
|430,58
|101,25
|Газ сетевой, м3
|9,23
|101,1
|Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы
|2891,35
|100,99
|Газ сетевой, месяц с человека
|121,03
|100,98
|Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс
|24839,57
|100,15
|Посещение детского ясли-сада, день
|104,05
|100
|Проезд в такси, в расчете на 1 км пути
|36,87
|99,45
|Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы, поездка
|34285,88
|94,75
|Поездка на отдых в Испанию, поездка
|37264,13
|89,24
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