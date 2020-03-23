Росстат назвал самые подорожавшие за год услуги в Калининградской области

За минувший год (к началу марта) самой подорожавшей услугой в Калининградской области стали музеи и выставки. Билеты на них выросли в цене на 27%. Почти на 14% подорожали авиабилеты и на 10% билеты в кинотеатры. Такие данные приводит Калининградстат.



До обрушения курса рубля успели немного подешеветь туристические поездки и услуги такси.

Аренда квартиры за минувший год успела подорожать на 7,3%.