Росстат назвал самые подорожавшие за год услуги в Калининградской области

Росстат назвал самые подорожавшие за год услуги в Калининградской области
Новый Калининград
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За минувший год (к началу марта) самой подорожавшей услугой в Калининградской области стали музеи и выставки. Билеты на них выросли в цене на 27%. Почти на 14% подорожали авиабилеты и на 10% билеты в кинотеатры. Такие данные приводит Калининградстат.

До обрушения курса рубля успели немного подешеветь туристические поездки и услуги такси.

Аренда квартиры за минувший год успела подорожать на 7,3%.

Наименование  услуги февраль   2020, руб. февраль 2020 к февралю 2019, %
Музеи и выставки, билет 199,13 127,42
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути 5263,9 113,55
Кинотеатры, билет 307,84 110,02
Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц 19626,4 107,28
Проживание в гостинице, сутки с человека 1518,32 106,99
Услуги организатора проведения торжеств, услуга 18684,12 106,79
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути 122,17 106,51
Театры, билет 697,64 106,49
Мойка легкового автомобиля, услуга 354,47 105,96
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути 245,63 105,74
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути 167,67 105,68
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы 3262,66 104,84
Установка пластиковых окон, м2 8134,01 104,78
Проезд в городском автобусе,поездка 23,8 104,57
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути 308,23 104,25
Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга 380,32 104,24
Стрижка модельная в женском зале, стрижка 665,83 104,15
Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц 12844,58 103,97
Поездка на отдых в Таиланд, поездка 51527,58 103,51
Постановка набоек, пара 335,17 102,74
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка 477,35 102,47
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути 336,91 102,16
Проезд в пригородном поезде, поездка 55,25 102,05
Услуги по снабжению электроэнергией 376,15 101,99
Водоснабжение горячее, м3 163,82 101,85
Водоотведение, м3 23,63 101,74
Водоснабжение холодное, м3 22,92 101,37
Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы 751,57 101,34
Дом отдыха, пансионат, день 1454,96 101,26
Маникюр,услуга 430,58 101,25
Газ сетевой, м3 9,23 101,1
Ремонт  телевизоров цветного изображения, один вид работы 2891,35 100,99
Газ сетевой, месяц с человека 121,03 100,98
Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс 24839,57 100,15
Посещение детского ясли-сада, день 104,05 100
Проезд в такси, в расчете на 1 км пути 36,87 99,45
Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы, поездка 34285,88 94,75
Поездка на отдых в Испанию, поездка 37264,13 89,24

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