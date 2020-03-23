Власти предупредили о временном перекрытии гурьевской развязки

В связи с проведением работ по плановому переключению участков воздушной линии электропередач на строящемся участке Северного обхода планируется кратковременное перекрытие движения транспорта.



Во вторник, 24 марта, с 10.00 до 17.00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут на участке дороги от выезда с Гурьевска до въезда на Северный обход.

В пятницу, 27 марта, с 10:00 до 17:00 планируется перекрытие движения несколько раз по 15 минут участка в районе съезда на разворот под путепроводом с железной дорогой в сторону Гурьевска.