В Калининграде планируют отреставрировать историческое здание Палаты мер и весов

В Калининграде планируют отреставрировать историческое задние Палаты мер и весов на улице Космонавта Леонова, 18. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок.
Согласно документации, федеральное госпредприятие «Дирекция по инвестиционной деятельности» заказывает научно-исследовательскую и проектную документации на реставрацию фасадов объекта культурного наследия. В частности, проект должен предусматривать восстановление утраченных элементов декора.
На разработку проекта выделено 1,4 млн руб. Итоги выбора исполнителя должны подвести 3 апреля 2020 года.
Палата мер и весов построена в 1912 году. Помимо Верховной почтовой дирекции является одним из тех сохранившихся зданий в Кенигсберге, которые были созданы под влиянием течения неоклассицизма.
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