Правительство области выделяет деньги на проект новой дороги на Сельме

Правительство Калининградской области намерено выделить Калининграду 6,3 млн руб. на проект новой дороги в микрорайоне Северном (Сельме). Соответствующий проект постановления опубликован на сайте кабмина региона.
Согласно документу, речь идет об ул. Горчакова, дорога по которой должна соединить ул. Согласия с ул. Рассветной. Длина дороги должна составить 550 метров. Ее проект планируется разработать в 2021 году.
Напомним, на ул. Рассветной в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию новую школу.
Комментарии к событию