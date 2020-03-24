В России выросли продажи презервативов и антидепрессантов

В России за последнюю неделю продажи презервативов выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК.

«За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении», — уточняет информагентство.

Кроме того, с середины февраля в России стабильно растут продажи антидепрессантов по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Эксперты не увидели прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, но допустили вклад негативных новостей в рост спроса.