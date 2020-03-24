Минувшая ночь названа самой холодной за весь зимний период в регионе

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Минувшая ночь названа самой холодной за весь зимний период в регионе

Ночь с 23-го на 24-е марта стала самой холодной за весь текущий осенне-зимне-весенний период в регионе. Об этом сообщается в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на данные сети местных метеостанций.

«Температура воздуха по области опустилась до −8°C, в Калининграде сегодняшняя минимальная температура стала самой низкой за весь зимний период!» — говорится в сообщении.

Прошедшая зима в регионе оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Калининграде и Кенигсберге (с 1848 года). Максимальная температура наблюдалась 17 февраля, и составила +12,9 °C. Минимальная температура − 6,6°C.

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