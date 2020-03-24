ВЦИОМ: россияне поддерживают почти все поправки в Конституцию

Россияне поддерживают большинство поправок, которые планируется внести в Конституцию, за исключением расширения полномочий Совета Федераций и Государственной Думы. Также они считают наиболее важной поправкой в Конституцию обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Такую позицию высказали 95% опрошенных, следует из результатов исследования, проведенного ВЦИОМ.

Другой значимой поправкой для респондентов стало признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%). По 92% россиян также одобрили предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины; гарантию адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат и обязательную ежегодную индексацию пенсий.

Обязательство оказывать поддержку научно-технологическому развитию России значимым посчитал 91% опрошенных. Также 90% выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Россияне считают важными поправки о защите исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны (89%); защите цифровой информации и персональных данных (86%); поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой наше государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов (85%). Также 85% признают значимость, равноценную конституционной, защиты животных и формировании ответственного отношения к ним.

Ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей поддерживают 81% респондентов. Конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины хотят 80%.

Менее 80% поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а также создание единой публичной системы власти (57%).

Меньше всего россияне поддерживают поправки о расширении полномочий Совета Федераций и Государственной Думы. Ими довольны 47% россиян.

Опрос проведен 22 марта 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.