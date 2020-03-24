Собянин — Путину: реальной картины по коронавирусу регионы не знают

Собянин — Путину: реальной картины по коронавирусу регионы не знают
Виталий Невар / Новый Калининград
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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти российских регионов не знают реального положения дел в субъектах, и заявил о низком уровне тестирования. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает РИА «Новости».

«Я даже просил бы, может, дать поручение [руководителю президентской администрации Антону] Вайно, чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона — ред.) видит — один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий и реальной картины никто не знает», — сказал Собянин, который возглавляет рабочую группу госсовета.


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