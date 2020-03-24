Заболеваемость туберкулезом в области за год снизилась на 17%

В регионе на протяжении последних 15 лет снижается заболеваемость туберкулезом. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главврача областного противотуберкулезного диспансера Евгения Туркина.

Показатель заболеваемости туберкулезом в 2019 году в области составил 29,7 на 100 тыс. населения (298 случаев), это на 17,3% меньше, чем в 2018 году (357 случаев), и на 27,9% ниже общероссийских значений. В 46 случаях болезнь была выявлена у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Смертность от туберкулеза в 2019 году составила 2,6 на 100 тысяч населения против 3,3 в 2018-м, что также меньше среднероссийского показателя (5,2).

В первом квартале зарегистрировано 75 новых случаев туберкулеза, 12 пациентов, имеют также ВИЧ. Туркин отметил, что самый действенный способ борьбы с туберкулезом — вакцинация.