ВОЗ: новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США

ВОЗ: новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США
Виталий Невар / Новый Калининград
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Америка может стать новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет «Интерфакс».

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - цитирует представителя ВОЗ Маргарет Харрис гонконгское издание South China Morning Post.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, как американские эксперты продолжают бить тревогу по поводу критической нехватки средств для борьбы с коронавирусом в США.

Отмечается, что в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 тыс. 041 случай заражения и 790 летальных исходов. Только за последние сутки в Америке от коронавируса скончались 200 человек. При этом в общей сложности сообщается о 348 выздоровевших.

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