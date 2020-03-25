ВОЗ: новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США

Америка может стать новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет «Интерфакс».

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - цитирует представителя ВОЗ Маргарет Харрис гонконгское издание South China Morning Post.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, как американские эксперты продолжают бить тревогу по поводу критической нехватки средств для борьбы с коронавирусом в США.

Отмечается, что в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 тыс. 041 случай заражения и 790 летальных исходов. Только за последние сутки в Америке от коронавируса скончались 200 человек. При этом в общей сложности сообщается о 348 выздоровевших.

