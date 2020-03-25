Калининград стал шестым в рейтинге российских городов для виртуальных путешествий

Калининград занял шестое место в рейтинге городов для виртуальных путешествий. Такие данные приведены в исследовании ТурСтата.
Рейтинг получен путем сравнения числа запросов в поисковых системах. Калининград набрал 550 тысяч. Опередили его Москва (5 540 тыс), Санкт-Петербург (3 820 тыс), Казань (1 060 тыс), Владивосток (790 тыс) и Ростов-на-Дону (662 тыс).
Во всех этих городах можно отправиться в виртуальное путешествие, тур, прогулку или экскурсию по музеям, улицам и достопримечательностям города.
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