Калининград стал шестым в рейтинге российских городов для виртуальных путешествий

Калининград стал шестым в рейтинге российских городов для виртуальных путешествий
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Калининград занял шестое место в рейтинге городов для виртуальных путешествий. Такие данные приведены в исследовании ТурСтата.

Рейтинг получен путем сравнения числа запросов в поисковых системах. Калининград набрал 550 тысяч. Опередили его Москва (5 540 тыс), Санкт-Петербург (3 820 тыс), Казань (1 060 тыс), Владивосток (790 тыс) и Ростов-на-Дону (662 тыс).

Во всех этих городах можно отправиться в виртуальное путешествие, тур, прогулку или экскурсию по музеям, улицам и достопримечательностям города.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter