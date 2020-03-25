Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 658

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 163 человека, с 495 до 658, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29.

Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 20 регионах России. В том числе один новый случай выявлен в Калининградской области.

«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек», — цитирует ТАСС Голикову.

Распределение выявленных за сутки случаев по регионам: