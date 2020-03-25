Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 658

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 658
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области выявлен еще один заболевший коронавирусом
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 163 человека, с 495 до 658, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29.

Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 20 регионах России. В том числе один новый случай выявлен в Калининградской области. 

«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек», — цитирует ТАСС Голикову.

Распределение выявленных за сутки случаев по регионам:

1. Москва

120

2. Московская область

6

3. Республика Крым

6

4. Псковская область

4

5. Краснодарский край

4

6. Оренбургская область

3

7. Республика Саха (Якутия)

3

8. Тульская область

2

9. Республика Коми

2

10. Кабардино-Балкарская Республика

2

11. Пермский край

2

12. Брянская область

1

13. Архангельская область

1

14. Калининградская область

1

15. Ставропольский край

1

16. Ростовская область

1

17. Республика Башкортостан

1

18. Нижегородская область

1

19. Пензенская область

1

20. Челябинская область

1


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