Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 658

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 163 человека, с 495 до 658, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29.
Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 20 регионах России. В том числе один новый случай выявлен в Калининградской области.
«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек», — цитирует ТАСС Голикову.
Распределение выявленных за сутки случаев по регионам:
|
1. Москва
|
120
|
2. Московская область
|
6
|
3. Республика Крым
|
6
|
4. Псковская область
|
4
|
5. Краснодарский край
|
4
|
6. Оренбургская область
|
3
|
7. Республика Саха (Якутия)
|
3
|
8. Тульская область
|
2
|
9. Республика Коми
|
2
|
10. Кабардино-Балкарская Республика
|
2
|
11. Пермский край
|
2
|
12. Брянская область
|
1
|
13. Архангельская область
|
1
|
14. Калининградская область
|
1
|
15. Ставропольский край
|
1
|
16. Ростовская область
|
1
|
17. Республика Башкортостан
|
1
|
18. Нижегородская область
|
1
|
19. Пензенская область
|
1
|
20. Челябинская область
|
1
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