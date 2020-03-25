Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Виталий Невар / Новый Калининград
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Генеральная прокуратура России обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен на бензин, пишет в среду, 25 марта, «Коммерсант». До этого о подорожании топлива предупреждали владельцы АЗС, связывая это с распространением коронавируса.

«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— следует из сообщения Генпрокуратуры. Как отметили в издании, при наличии соответствующих оснований будут проводиться прокурорские проверки с целью выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора. По их результатам планируется принять меры по устранению нарушений, а также привлечению виновных лиц к ответственности.

Недавно Федеральная антимонопольная служба решила усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Тогда в пресс-службе ведомства отмечали, что особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов.

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