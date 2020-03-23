ФАС решила усилить контроль за ценами на продукты

ФАС решила усилить контроль за ценами на продукты
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная антимонопольная служба решила усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Соответствующее поручение подписал руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Как сообщает пресс-служба ФАС, особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов. В этот список вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Территориальные управления ФАС должны своими силами ежедневно мониторить цены в сетевых магазинах. Кроме того, служба напоминает о работе горячей линии для жалоб на повышение цен на продукты.

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