Власти Калининграда изменили 39 автобусный маршрут

Горвласти скорректировали 39-ый автобусный маршрут. Об этом администрация Калининграда сообщает в соцсетях.



«Направление на Московский проспект — Флотскую оказалось не очень востребованным среди пассажиров бывшего Балтрайона, поэтому автобус переориентировали на проезд через центр города», — говорится в публикации.

От конечной остановки у стадиона «Калининград» 39-ый пойдёт по Аллее Чемпионов, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, площади Калинина, ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, Аллее Смелых, проспекту Калинина к Южному вокзалу.

При движении от Южного вокзала: по проспекту Калинина, ул. Дзержинского, Аллее Смелых, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, площади Калинина, Ленинскому проспекту, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, Парадной набережной, Аллее чемпионов, к стадиону «Калининград».

Отмечается, что на маршруте постоянно работают от 6 до 8 автобусов. Изменения вступили в силу со среды, 25 марта. Также отмечается, что 92-ая маршрутка больше не заезжает к стадиону «Калининград» (в обоих направлениях).