Горвласти объяснили вырубку на Верхнем озере уборкой сухостоя (фото)

Горвласти объяснили вырубку на Верхнем озере уборкой сухостоя (фото)
Фото очевидца
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На набережной Верхнего озера в Калининграде в среду, 25 марта, рабочие опилили дерево. При этом ранее горвласти объявили о запрете таких работ. Фотографию с места событий «Новому Калининграду» предоставил очевидец.

Редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию. «У нас с 18 марта вступил в силу приказ о запрете работ по формовочной и омолаживающей обрезке. В данном случае на Верхнем озере проводятся работы не по обрезке, а по уборке сухостойных и аварийных деревьев, — пояснил пресс-службе мэрии глава отдела озеленения Дмитрий Петренко. — Так как дерево высокое, никто его под корень рубить сразу не будет, не дай бог на кого-то упадет. Поэтому его постепенно убирают, уменьшают». По словам Петренко, обрубленное дерево — сухое, ранее в администрацию на этот счет неоднократно поступали жалобы горожан.

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