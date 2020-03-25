Горвласти объяснили вырубку на Верхнем озере уборкой сухостоя (фото)

На набережной Верхнего озера в Калининграде в среду, 25 марта, рабочие опилили дерево. При этом ранее горвласти объявили о запрете таких работ. Фотографию с места событий «Новому Калининграду» предоставил очевидец.



Редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию. «У нас с 18 марта вступил в силу приказ о запрете работ по формовочной и омолаживающей обрезке. В данном случае на Верхнем озере проводятся работы не по обрезке, а по уборке сухостойных и аварийных деревьев, — пояснил пресс-службе мэрии глава отдела озеленения Дмитрий Петренко. — Так как дерево высокое, никто его под корень рубить сразу не будет, не дай бог на кого-то упадет. Поэтому его постепенно убирают, уменьшают». По словам Петренко, обрубленное дерево — сухое, ранее в администрацию на этот счет неоднократно поступали жалобы горожан.