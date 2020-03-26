В России вводят запрет на курение кальянов в ресторанах и барах из-за коронавируса

В России из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 планируется ввести запрет на курение кальянов в ресторанах и барах, кафе и других общественных местах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение, сделанное по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Помимо этого, согласно решению президиума, властям регионов поручено приостановить проведение досуговых, развлекательных, спортивных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; посещение гражданами мест, предназначенных для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров.