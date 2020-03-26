Власти нашли фирму, готовую за 12,8 млн скорректировать проект газопровода в Балтийск

Власти нашли фирму, готовую за 12,8 млн скорректировать проект газопровода в Балтийск
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Конкурсное агентство Калининградской области со второй попытки определило фирму, которая за 12,8 млн руб. скорректирует проект недостроенного газопровода в Балтийск. Соответствующий протокол был опубликован 25 марта на сайте госзакупок.

Согласно документу, комиссия рассмотрела и одобрила только одну заявку. Ее подало ООО из Оренбурга «АСУ ПРО». С ней должен быть заключен контракт по максимальной начальной цене — 12 млн 804 тыс. 550 руб. Правительство области рассчитывает получить обновленный проект газопровода в течение 260 дней.

«АСУ ПРО» позиционирует себя как компания, которая занимается проектированием и выполнением работ на особо опасных производственных объектах.

Предыдущие торги были сорваны из-за отсутствия заявок.

До этого область выделила 50 млн руб. «Газпром оргэнергогаз» на обследование недостроенного газопровода.

Областные власти пытались обследовать газопровод, который начали строить в 2011 году, на протяжении последних двух лет. Ранее они расторгли контракт с компанией, которая отказывалась делать обследование без документации. Документы, как говорили областные власти, были утеряны. Область проиграла суд подрядчику и отменила последние торги на обследование по этой причине.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов заявил, что не снимает с себя ответственности за проблемы с достройкой газопровода в Балтийск, «потому что является продолжением в каком-то смысле своих предшественников». Глава области допускает, что объект придется строить заново, если заключение по итогам обследования будет отрицательным.

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