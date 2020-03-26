Еще пятерых калининградцев поместили в обсерватор в «Парусах надежды»

За сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 268 жителей региона. Общее количество людей, прошедших тест, увеличилось до 2754. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

На «домашнем карантине» оказался еще 131 житель области, всего под медицинским наблюдением находится 1471 человек. В обсерватор на базе лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске за сутки отправили еще пятерых жителей области, общее количество находящихся там достигло 22 человек.