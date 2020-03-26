В Калининграде из-за «значительного объема работ» отключат свет, тепло и воду (список)

В Калининграде 26 марта, в четверг, планируется отключение электроснабжения, холодной воды и отопления. Оно связано с «значительным объемом работ» на сетях и водопроводе. Затронут отключения все три района города, сообщают в пресс-службе мэрии.

Без света с 9.00 до 18.00 останутся потребители по ул. Литовский вал, 32-34а,36; ул. Пионерской, 28-34, 48, 52-58, 62, 66а, 68, 70; ул. 9 Апреля, 72-78, 80-86, 88-94; пер. Грига, 2-8.

С 9.00 до 13.00 — дома по ул. Еловая аллея, 26, 28-34, 54-56, 58-62, 64-70, 72-76, 78-82; ул. Куйбышева, 78, 181-187, 189, 189а, 193, 195, 197, 199, 201, 203а,б, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 219; ул. Калужской, 19-39,24а; ул. Нарвской, 33-39, 28-44; пер. Нарвский, 1-3

С 9.00 до 12.00 без энергоснабжения будут дома на ул. Баумана, 24-38, 40-42; ул. Заводской, 1-17; ул. Можайской, 38-44, 46-52, 54-60; ул. Портовой, 5-15; микрорайон Прегольский, 1, 2, 3, 8, 10а, б, 11а, 13а, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 28.

Во второй половине дня, с 13.30 до 18.00, энергоснабжение будет остановлено в домах по ул. Комсомольская 26, 35, 36, 37-39, 38-40, 41, 42а, б, в; ул. К. Маркса, 15б, 23, 25, 28, 30-38; ул. Шиллера, 24-28, 37; ул. Косм. Пацаева, 11, 12-14; ул. Чайковского, 64, 66, 68.

Также в администрации города обращают внимание: в это время не будет работать светофор на пересечении улиц Комсомольской и Карла Маркса.

Холодную воду отключат С 10.00 до 14.00 на ул. Маршала Баграмяна, 34 (лицей № 35); ул. Клинической, 83а; ул. Кирова, 10-14.

С 9.00 до 12.00 без холодной воды останутся следующие адреса: ул. Еловая аллея, 8, 9, 10, 11а, 14-16, 17-19, 18-20, 20а, 21, 23-23а, 22-24; ул. Ю. Гагарина, 57, ул. Куйбышева, 78,80-82.

До 18.00 водоснабжение отключат у потребителей на ул. Пионерской, 68-70 (и ВНС, ЦТП), а с 12.00 до 15.00 — в детском саду № 130 на ул. Батальной, 71а.

От теплоснабжения в связи с ремонтом котельной с 11.00 до 13.00, отключены дома ул. Ю. Гагарина, 74-76,78 и ул. Молодой Гвардии, 1-3. Также без тепла с 10.00 до 14.00 останутся дома по ул. Чувашской, 2, 9, 11; ул. Ю. Гагарина, 22 — 24а.