В Минприроды считают нужным разработать федеральный проект по приютам для животных

В Минприроды считают нужным разработать федеральный проект по приютам для животных
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ поддержали предложение главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова о разработке отдельного федерального проекта по созданию приютов для бездомных животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ответ министерства на запрос политика.

В издании отмечают, что анализ ситуации с приютами для бездомных животных в стране показал, что в 20 регионах их вовсе нет, а еще в 10 регионах отсутствует какая-либо информация по этому поводу. В общей сложности в России функционируют 327 приютов, имеющих возможность содержать около 60 тысяч животных. «Недостаточное обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе деятельности приютов для животных, связано с отсутствием необходимого финансирования данной деятельности», — следует из документа.

По этой причине Минприроды «считает целесообразным подготовку предложения по отдельному федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта «Экология».

В конце января власти области планировали обустроить приют для бездомных животных, который вместил бы в себя до 1000 собак и 200 кошек. На тот момент проект находился на стадии разработки.

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