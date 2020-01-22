Минсельхоз: в Полесском районе появится приют для 1000 собак и 200 кошек

Минсельхоз: в Полесском районе появится приют для 1000 собак и 200 кошек
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Власти области планируют обустроить приют для бездомных животных, который вместит в себя до 1000 собак и 200 кошек. Уточняется, что создать его планируют на базе комплекса, расположенного в Полесском городском округе. Информацию об этом «Новый Калининград» узнал от пресс-службы регионального Минсельхоза.

«В результате реконструкции имущественного комплекса будет обустроен приют по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, — объяснили „Новому Калининграду“ в ведомстве и уточнили, что животные, от которых отказались хозяева, тоже смогут находиться в приюте. — [Комплекс будет отвечать] всем ветеринарным нормам, санитарно-эпидемиологическим правилам и правилам содержания животных».

Отмечается, что на данный момент проект находится на стадии разработки, а составляют его на основе методических указаний по организации таких приютов. Также в Минсельхозе рассказали, что за 2019 год в области выловили свыше 1,5 тысяч бродячих животных.

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