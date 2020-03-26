Госпитализированный на Кубе с коронавирусом россиянин скончался

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Гражданин России, ранее госпитализированный на Кубе в критическом состоянии по причине заражения коронавирусом, умер в больнице. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», — цитирует информагентство сообщение ведомства. Отмечается, что больной находился в нестабильном критическом состоянии, а ранее у него также был диагностирован диабет.

О госпитализации россиянина министерство Кубы сообщило 23 марта. В настоящее время в больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом. По данным властей иностранного государства, на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.

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