В Калининграде осудили бизнесмена, закупавшего поддельные двигатели для ПСЗ «Янтарь»

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В Калининграде осудили бизнесмена, закупавшего поддельные двигатели для ПСЗ «Янтарь»

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор гендиректору московской компании, который закупал для ПСЗ «Янтарь» поддельные двигатели. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что в 2010 году к генеральному директору АО «ЛГМ» обратилось неустановленное лицо с предложением приобретения электродвигателей неизвестного производителя с фиктивными документами ЗАО «Уралэлектромаш» и свидетельствами о прохождении этих двигателей военной приемки. За каждый приобретённый электродвигатель гендиректору предложили «откат» в 15 тыс. рублей. Мужчина согласился на предложение и до 2018 года компания «ЛГМ» приобрела через различные фирмы поддельные электродвигатели, которые под видом оригинальной продукции поставило в комплекте с электронасосами судостроительному заводу «Янтарь» для установки на корабли.

«Всего обвиняемым генеральным директором получен коммерческий подкуп в размере 675 тыс. рублей за 45 неаутентичных электродвигателей. АО «ПСЗ „Янтарь“ причинен ущерб в сумме 78 млн рублей», — уточняют в ведомстве.

На имущество компании «ЛГМ» в размере 50 млн рублей был наложен арест. На стадии следствия возмещен ущерб на сумму в размере 28 млн. рублей

Приговором Ленинградского суда гендиректор «ЛГМ» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 204 УК РФ (мошенничество и коммерческий подкуп). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, а также конфискацией имущества на сумму 675 тыс. рублей.

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