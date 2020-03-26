В областном минобразования рассказали о новых условиях сдачи ЕГЭ и ВПР

В министерстве образования Калининградской области рассказали о новых условиях сдачи ЕГЭ и ВПР. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.



В ведомстве напоминают, что Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году до 25 мая и разрешил школам самостоятельно определять их график.

«В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию работ. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ», — говорится в релизе.

Даты проведения ВПР в восьмых классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки — с 14 апреля по 14 мая. «Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет», — отмечают чиновники.

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода перенесены, они смогут сдать экзамены в основной период. До 30 марта всем участникам, зарегистрированным на данный период, необходимо предоставить заполненное и отсканированное заявление на электронную почту ege@baltinform.ru для изменения срока сдачи экзамена.

Помимо этого, перенесены сроки заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором разрабатывает алгоритм его проведения.