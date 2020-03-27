Правительство РФ поручило приостановить работу общепитов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил региональным властям приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общественного питания. Соответствующиц документ 27 марта опубликован на сайте федерального кабмина.
«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания», — говорится в поручении.
При этом исключение сделано для дистанционной торговли.
Ранее президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.
Комментарии к событию