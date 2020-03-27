Правительство РФ поручило приостановить работу общепитов

Правительство РФ поручило приостановить работу общепитов
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Премьер-министр поручил закрыть до лета дома отдыха, санатории и детские лагеря
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил региональным властям приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общественного питания. Соответствующиц документ 27 марта опубликован на сайте федерального кабмина.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания», — говорится в поручении.

При этом исключение сделано для дистанционной торговли.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.

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