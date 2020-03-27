Калининградцам обещают +14 градусов в субботу и резкое похолодание в воскресенье

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории Калининградской области в ближайшие дни. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу днем, 28 марта, температура воздуха в Калининграде поднимется до +14°C, при этом будет малооблачная погода. Уже в воскресенье днем будет не выше +6°C, станет пасмурно. В ночь на понедельник похолодает до −2°C, есть вероятность, что выпадет снег.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует теплую солнечную субботу и резкое похолодание в воскресенье.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», первая половина следующей недели будет прохладной, но без осадков: в районе +5°C днем и до −1°C ночью.