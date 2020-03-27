ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Артемьева.



Такой вывод служба сделала по итогам 11-ти внеплановых выездных проверок, сообщил руководитель ФАС. «То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — уточнил Артемьев.

Также он сообщил, что если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, недавно в Росстате отметили рост цен на гречку и сахар. Так, за одну неделю сахар-песок подорожал на 7%, а гречневая крупа — на 2,8%.