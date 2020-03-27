ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Артемьева.

Такой вывод служба сделала по итогам 11-ти внеплановых выездных проверок, сообщил руководитель ФАС. «То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — уточнил Артемьев.

Также он сообщил, что если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, недавно в Росстате отметили рост цен на гречку и сахар. Так, за одну неделю сахар-песок подорожал на 7%, а гречневая крупа — на 2,8%.


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