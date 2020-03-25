Росстат: в России подорожали гречка и сахар

Росстат: в России подорожали гречка и сахар
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Росстате отметили рост цен на гречку и сахар. Анализировалась неделя с 17 по 23 марта, сообщает РИА «Новости».

«За период с 17 по 23 марта 2020 года выросли цены на сахар-песок — на 7%, крупу гречневую — на 2,8%», — говорится в сообщении ведомства. Если брать в расчет долее длительный период, то по сравнению с концом февраля сахар подорожал на 9,4%, а гречка — на 3,7%.

Кроме того, подорожание коснулось и других популярных продуктов. Так куриные яйца выросли в цене на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей. Рис, мука и макароны — на 1-1,2%, соль — на 0,8%. Также на 0,7% поднялась стоимость свинины, мяса кур и мясных консервов.

«Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на лук репчатый — 3,5%, картофель — 2,6%, морковь — 2,5%, яблоки — 1,4%, капусту белокочанную — 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%», — уточнили в ведомстве.

Предположительно, рост цен вызвал ажиотаж на эти товары, появившийся на фоне пандемии коронавируса и ослабления рубля.


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