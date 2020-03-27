Мэрия: основные работы 19 года по ремонту ул. Гагарина пришлось переносить из-за археологов

В 2019 году Программа развития дорожно-транспортного комплекса в Калининграде оказалась не выполнена на 200 млн рублей. Об этом сообщил накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству глава профильного комитета мэрии Олег Кутин.



Бюджет программы был определен на уровне 2,85 млрд рублей, она оказалась выполнена на 92,3% (2,63 млрд рублей). «Основное — это улица Гагарина. Мы достаточно долго ждали Открытого листа археологических раскопок, в связи с чем основной объем работ, который запланирован был в 19 году, был перенесен на 20 год, это более 100 млн рублей», — пояснил Кутин. Также часть работ пришлось перенести в случаях с реконструкцией ул. Киевской и строительства ул. Планерной (новой дороги от Сельмы к Чкаловску). «Но они в этом году будут выполнены без сомнения», — заверил чиновник.