«Храброво»: частота рейса Калининград – Екатеринбург увеличена до 4 перелётов в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летнем сезоне увеличивает частоту рейсов из Калининграда в Екатеринбург до четырёх в неделю. Изменения вступят в силу с 19 апреля. Прямые перелеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщают «Новому Калининграду» в пресс-службе аэропорта Храброво.

«Рейсы по понедельникам и пятницам по-прежнему будут вылетать из Калининграда в 12:25, по средам и воскресеньям в 10:30. Обратные рейсы из Екатеринбурга в 11:00 и в 9:00 соответственно», — указано в сообщении.

Цена авиабилетов составляет от 8 300 рублей в одну сторону. У некоторых категорий граждан есть возможность приобрести субсидированные билеты, стоимость которых 5000 рублей (с 26 марта по 24 мая 2020 и с 1 по 23 октября 2020) и 6500 рублей в одну сторону (с 25 мая по 30 сентября 2020).