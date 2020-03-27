Мэрия и МУПы за год на энергосбережении сэкономили десятки миллионов рублей

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Мэрия и МУПы за год на энергосбережении сэкономили десятки миллионов рублей

Муниципалитет в 2019 году за счет энергосбережения сэкономил 60 млн рублей.Об этом сообщил накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству глава профильного комитета администрации Калининграда Александр Купцов.

«Программа без бюджетного финансирования напрямую, эта программа выполняется нашими предприятиями и учреждениями», — пояснил он. «По итогам 2019 года экономия составила около 60 млн рублей — это по вопросам энергосбережения всех энергоресурсов: вода, электричество, топливо, угольные котельные мы закрыли», — рассказал Александр Купцов. Также, по его словам, свою роль сыграла постановка на учет обнаруженных бесхозных коммунальных сетей.



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