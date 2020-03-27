В Кремле рассчитывают, что россияне в нерабочую неделю продолжат работать и учиться

В Кремле рассчитывают, что россияне в нерабочую неделю продолжат работать и учиться
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Кремле рассчитывают, что во время предстоящей рабочей недели россияне продолжат работать и учиться дистанционно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт «Парламентская газета».

«Цель предстоящей недели — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее. И те, кто до этого уже начал работу в удаленном формате или обучение в режиме телеконференции, — продолжение этого будет приветствоваться», — отметил Песков.

По его словам, в Кремле исходят из того, что люди, которые уже работают в удалённом режиме, продолжат делать то же самое на следующей неделе.

«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми», — пояснил Песков.

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