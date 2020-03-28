С воскресенья въезд на Куршскую косу резко ограничивается

С воскресенья въезд на Куршскую косу резко ограничивается
Виталий Невар / Новый Калининград

С 00:00 воскресенья, 29 марта, попасть на Куршскую косу смогут только жители расположенных на ней поселков и владельцы местной недвижимости. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе Национального парка «Куршская коса».

С воскресенья «и до нормализации эпидемиологической обстановки» в том числе отменяется действие абонементов на многоразовое посещение нацпарка (пропусков). «Директор нацпарка Анатолий Калина пояснил, что, к сожалению, принятые ранее меры не остановили туристический поток — на косе сегодня, 28 марта, многолюдно. Местные жители могут въехать на территорию национального парка на основании регистрации по месту жительства в одном из поселков и свидетельства на право собственности, расположенной на Куршской косе», — отметили в администрации парка.

В администрации рассчитывают, что «очередная мера поможет сократить количество туристов». «Уже сейчас на Куршской косе закрыты кафе и рестораны, Визит-центр, отменены экскурсионные туры, невозможно посетить станцию кольцевания птиц и добраться общественным транспортом до экологических троп», — говорится также в сообщении.

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