Власти региона ожидают подтверждения еще 4 случаев коронавируса (дополнено)

В Калининградской области ожидается подтверждение еще 4 случаев коронавируса. Об этом заявил в субботу, 28 марта, на брифинге губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



«У нас 11 подтвержденных случаев и еще 4 человека сейчас у нас под подозрением; скорее всего, они подтвердятся», — сказал Алиханов. Результаты их тестов направлены на подтверждение в Москву.

«Подтвержденный заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно говоря, 4 человека (все они являются жителями Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), подтверждения по которым мы сейчас ждем — это участники его дня рождения, этого праздника. Там было несколько десятков человек на этом дне рождения. Четыре из них у нас под подозрением. Все они проверены, но у этих уже респираторное заболевание, и они находятся в инфекционке», — сообщил губернатор. По его словам, сейчас в инфекционной больнице находятся 73 человека с подозрением на коронавирус. «Прямо тяжелых нету, но состояние некоторых у нас вызывает опасение, и это, в частности, люди, которые заразились скорее всего от этого нашего московского гостя», — сказал Антон Алиханов.

Дополнено: как отметил губернатор, в праздновании дня рождения также участвовал один из бывших глав одного из приморских муниципалитетов. У него пневмония, коронавирус не подтвержден.