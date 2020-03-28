Власти региона ожидают подтверждения еще 4 случаев коронавируса (дополнено)

Власти региона ожидают подтверждения еще 4 случаев коронавируса (дополнено)
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Губернатор: в день мы делаем около 400 тестов на коронавирус, и этого достаточно

В Калининградской области ожидается подтверждение еще 4 случаев коронавируса. Об этом заявил в субботу, 28 марта, на брифинге губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«У нас 11 подтвержденных случаев и еще 4 человека сейчас у нас под подозрением; скорее всего, они подтвердятся», — сказал Алиханов. Результаты их тестов направлены на подтверждение в Москву.

«Подтвержденный заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно говоря, 4 человека (все они являются жителями Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), подтверждения по которым мы сейчас ждем — это участники его дня рождения, этого праздника. Там было несколько десятков человек на этом дне рождения. Четыре из них у нас под подозрением. Все они проверены, но у этих уже респираторное заболевание, и они находятся в инфекционке», — сообщил губернатор. По его словам, сейчас в инфекционной больнице находятся 73 человека с подозрением на коронавирус. «Прямо тяжелых нету, но состояние некоторых у нас вызывает опасение, и это, в частности, люди, которые заразились скорее всего от этого нашего московского гостя», — сказал Антон Алиханов. 

Дополнено: как отметил губернатор, в праздновании дня рождения также участвовал один из бывших глав одного из приморских муниципалитетов. У него пневмония, коронавирус не подтвержден.

В субботу стало известно о том, что коронавирус выявлен у трех калининградцев, один из них был в отпуске за границей, остальные инфицировались на территории региона от родственников.

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