Губернатор: в день мы делаем около 400 тестов на коронавирус, и этого достаточно

В день в Калининградской области делается около 400 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас 120 тестов в день делает министерство здравоохранения. И на следующей неделе мы будем еще наращивать скорее всего возможности и делать еще одну лабораторию. 300 анализов в день делает лаборатория Роспотребнадзора, то есть больше 400 на сегодняшний день в день мы делаем. Это пока достаточный объем с учетом того, что у нас где-то около 1600 человек находится на домашнем наблюдении. Пока этих мощностей достаточно, будем разворачивать их и дальше», — сказал Алиханов.

Сам губернатор признался, что он теста на коронавирус не сдавал.