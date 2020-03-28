Губернатор: в день мы делаем около 400 тестов на коронавирус, и этого достаточно

Губернатор: в день мы делаем около 400 тестов на коронавирус, и этого достаточно
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов — калининградцам о коронавирусе: «Как еще вам сказать, что это серьезно?»

В день в Калининградской области делается около 400 тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в субботу, 28 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас 120 тестов в день делает министерство здравоохранения. И на следующей неделе мы будем еще наращивать скорее всего возможности и делать еще одну лабораторию. 300 анализов в день делает лаборатория Роспотребнадзора, то есть больше 400 на сегодняшний день в день мы делаем. Это пока достаточный объем с учетом того, что у нас где-то около 1600 человек находится на домашнем наблюдении. Пока этих мощностей достаточно, будем разворачивать их и дальше», — сказал Алиханов.

Сам губернатор признался, что он теста на коронавирус не сдавал.

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