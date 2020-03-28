Алиханов — калининградцам о коронавирусе: «Как еще вам сказать, что это серьезно?»

Губернатор Антон Алиханов в субботу, 28 марта, выступил с видеообращением к жителям региона. Оно опубликовано на сайте областного правительства.

«Все должны понимать: сохранить своё здоровье, сохранить своих близких — это ваша личная ответственность. Ваше поведение должно быть разумным. Гораздо более разумным и адекватным, чем поведение калининградцев, которые сегодня тысячами поехали к морю. И не будьте, пожалуйста, среди тех, кто пишет в сетях о том, что коронавирус — это выдумка и фейк. От коронавируса, к сожалению, умирают», — заявил Алиханов.

Он напомнил, что в регионе не вводят «сверхжестких, избыточных ограничительных мер» и что они абсолютно соотносятся с уровнем угрозы. «Но давайте честно: на улицах и в торговых центрах на этой неделе было полно детей. Кто отпускает их из дома? Кто пишет в интернете о том, как скучно сидеть в квартире? Кто не соблюдает простых мер предосторожности? Кто ходит в гости и на вечеринки? Как еще вам сказать, что все очень серьезно?», — обратился губернатор к жителям области.

Он призвал калининградцев в течение будущей недели не покидать квартиры. «Это режим обязательной самоизоляции. Оставайтесь дома! Все девять дней, с этой субботы и до 5 апреля. Выходите только в случае прямой и крайней необходимости», — добавил Антон Алиханов.