«Бауцентры» не закрылись в субботу. В правительстве пообещали «провести работу»

«Бауцентры» не закрылись в субботу. В правительстве пообещали «провести работу»
Виталий Невар / Новый Калининград
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На официальном сайте сети «Бауцентр» сообщается, что все гипермаркеты в Калининграде продолжают работать в прежнем режиме. 

«Магазины в г. Калининграде, г. Краснодаре и г. Новороссийске в настоящее время работают по обычному расписанию: с 8:00 до 22:00. Ситуация ежедневно меняется, поэтому перед посещением магазина не забудьте проверить актуальную информацию на этой странице», — говорится в сообщении.

Там же рассказывается о мерах предосторожности, которые предпринимают в магазинах, чтобы минимизировать риск распространения инфекции: многократная влажная уборка, пятиразовое дезинфицирование мест массового скопления людей, медицинский контроль за персоналом и так далее.

Как сообщил «Новому Калининграду» горожанин, сегодня во второй половине дня магазин «Бауцентр» на ул. Дзержинского действительно работал.

«В постановлении регионального правительства прописаны предметы первой необходимости, и эти предметы нами определены. Туда не входят строительные материалы и прочие вещи, которые также сегодня были дополнены. То, что выдали федеральные власти, больше относится именно к производству товаров, а не к их продаже. Никто не запрещает продажу строительных товаров по методу доставки. Работа с „Бауцентром“ будет дополнительно проведена нашим региональным правительством», — сообщили в оперативном штабе.

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