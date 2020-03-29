Весна на карантине: метеорологи обещают на неделе дожди и ночные заморозки

Весна на карантине: метеорологи обещают на неделе дожди и ночные заморозки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Синоптики обещают, что предстоящая неделя в Калининграде и области будет преимущественно пасмурной и дождливой, а по ночам ожидаются заморозки до -2 градусов. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, температура воздуха на неделе будет колебаться в пределах +7+10 градусов, ежедневно будет идти дождь. При этом в понедельник и вторник ночью ожидаются заморозки до минус двух градусов. В среду, четверг и пятницу ночью обещают +2+3 градуса.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует похожие данные с небольшими коррективами. Так, в понедельник и вторник обещают осадки в виде снега, в среду без осадков, в четверг дождь. Что касается температуры воздуха, то самым холодным будет понедельник, когда столбик термометра днем опустится до +3, а ночью до минус трех градусов. Во вторник днем +4, ночью -2, в среду ночью ноль, днем +6, в четверг ночью +2, днем +9.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», дожди ожидаются только в среду и четверг. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3+7 градусов, к пятнице потеплеет до 10-ти. Ночью с понедельника по среду прогнозируют заморозки от нуля до минус 2, с четверга в ночные часы будет +4.

 

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