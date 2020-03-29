В Москве почти 40% подключенных к ИВЛ пациентов с коронавирусом моложе 40 лет

В Москве почти 40% подключенных к ИВЛ пациентов с коронавирусом моложе 40 лет
Виталий Невар / Новый Калининград

Почти 40% пациентов с коронавирусом в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. Это 15% от общего числа тяжелых больных пациентов с коронавирусом в столицы, сообщает телеграмм-канал оперштаба по COVID-19.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%», — подчеркивают в штабе.

Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет.

На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом — люди от 18 до 34 лет (около 33,5%). Еще 15% — люди старше 65 лет. Дети составляют 5,5%, в большинстве случаев они переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.


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